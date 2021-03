Milik fa festa a Marsiglia: compleanno con gol al Lione

Un gol importante al rientro da titolare. Arkadiusz Milik ritrova il Marsiglia e la titolarità, dopo aver saltato per intero il mese di febbraio a causa di un infortunio alla coscia, e trova anche il gol, una rete che consente al suo Marsiglia di riacciuffare il pareggio in casa contro il Lione, già passato in vantaggio.

Appena prima dell'intervallo, l'ex Napoli Milik è freddo e dal dischetto non sbaglia la rete del pari. Il secondo gol in appena tre partite con la maglia del club francese per Arek che ieri ha anche festeggiato in campo il suo 27esimo compleanno.

