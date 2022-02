Milik, gol in rovesciata da urlo e il Marsiglia vince anche a Metz

Stop con il petto e rovesciata mancina di prima intenzione. Marsiglia ai piedi di Arkadiusz Milik che, dopo la tripletta di qualche giorno fa, torna a decidere un altro match di Ligue 1. È dell'ex attaccante del Napoli, infatti, uno dei gol più belli dell'ultimo weekend calcistico, una rete a pochi minuti dal termine che decide anche il match in casa del Metz in favore dei marsigliesi. Per il polacco ex azzurro un momento di forma invidiabile dopo le voci di addio alla Francia nell'ultimo mercato invernale.