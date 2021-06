Milik, l'infortunio è grave: niente Europei con la Polonia

Non si interrompe la striscia di infortuni per Arkadiusz Milik. L'ex attaccante del Napoli era passato al Marsiglia lo scorso gennaio dopo alcuni mesi di inattività in azzurro per provare a recuperare continuità, forma fisica e un pass per gli Europei con la sua Polonia. Europei che invece non giocherà, nonostante ottime cose fatte vedere in Ligue 1.

Nell'ultima gara di campionato, infatti, Milik ha avvertito un problema al menisco e si è presentato non al meglio al ritiro della Polonia. Dopo due settimane di lavoro con lo staff medico della nazionale, però, l'ex napoletano ha dovuto alzare bandiera bianca e ritirarsi dal gruppo messo insieme dal Ct Sousa. La Polonia - in cui sarà protagonista il napoletano Zielinski - non convocherà un attaccante in sostituzione.