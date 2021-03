Milik in Italia? Il Marsiglia precisa: «Decideremo noi il suo futuro»

È arrivato solo da un mese al Marsiglia, eppure il futuro di Arkadiusz Milik potrebbe essere nuovamente in Italia. Le voci di mercato sul suo conto non si fermano, ma non sembra esistere alcuna clausola anti-Serie A per il polacco. «Il suo arrivo è stato frutto di un affare molto complicato, ma posso affermare con certezza che noi abbiamo il controllo totale sul futuro del calciatore» ha detto il neo patron marsigliese Pablo Longoria.

LEGGI ANCHE Higuain, ma cosa ti è successo? Il look del Pipita sorprende tutti

«L’unica squadra che avrebbe la prelazione su di noi è proprio il Napoli, nel caso in cui volesse riprenderlo. Ma la possibilità che ritorni alla sua ex squadra non esiste», ha continuato Longoria che ha curato personalmente l'arrivo di Milik in Ligue 1. «Dunque posso affermare che saremo solo noi a decidere sul futuro del polacco. Decideremo noi se e a chi venderlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA