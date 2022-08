Milik alla Juve, proteste sui social: Arek non piace ai tifosi juventini

La Juventus ha scelto Arkadiusz Milik dopo non esser riuscito a chiudere l'affare Depay dal Barcellona viste le richieste elevate dell'attaccante olandese, ancora prigioniero del club catalano.

L'arrivo di Milik - ex attaccante del Napoli dal 2016 al 2021 - non soddisfa però i tifosi bianconeri: nelle ultime ore infatti sono tanti i sostenitori juventini che sui social hanno fatto sentire la propria voce contro la società: «Non è l'attaccante che ci serve» o anche «Così non cresceremo» le accuse dei tifosi. Milik arriverà alla Juventus come alternativa di Vlahovic nel ruolo di prima punta.