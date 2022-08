Milik alla Juventus, accordo trovato: Arek può tornare in Italia

Dopo un anno e mezzo di Francia, Arkadiusz Milik può già tornare in Italia. L'attaccante polacco, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha trovato l'accordo con la Juventus per trasferirsi a Torino in questo finale di mercato e diventare il secondo attaccante bianconero, con la squadra di Allegri che da settimane è alla ricerca di un vice-Vlahovic che possa completare l'attacco.

L'accordo con il Marsiglia è cosa fatta: 2 milioni per il prestito, 8 per il riscatto, così Arek Milik potrebbe trasferirsi in bianconero definitivamente. La decisione verrà presa in queste ore visto che la Juventus ancora spera di poter mettere le mani su Depay. Già nell'estate del 2020, quando il contratto con il Napoli stava per scadere, il club bianconero aveva cercato Milik ma il club di Aurelio De Laurentiis aveva preferito poi cedere il polacco in Ligue 1 sei mesi più tardi.