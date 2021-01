«Certo che sono pronto per giocare. Non ho giocato per diversi mesi e ho perso un po' di ritmo, ma mi stavo allenando duramente». Arkadiusz Milik non ha dubbi e il Marsiglia è la sua occasione per dimenticare Napoli. «L'allenatore ha mostrato interesse e io volevo venire. Stavo attraversando un periodo difficile perché quando un calciatore non va in campo è sempre un periodo difficile. La Ligue 1 non è meno importante della A e questa squadra ha giocato in Champions lo scorso anno: l'obiettivo è vincere e riconquistare questa competizione».

Il polacco si è presentato così ai media francesi in conferenza: «L'atmosfera è davvero bella anche se la partita contro che giocammo qui con il Napoli fu un'amichevole. Entrambe le volte che ho giocato a Marsiglia ho trovato lo stadio fantastico. So che il pubblico è un vero dodicesimo uomo qui e spero che torneranno presto» ha continuato Milik. «Non stiamo vivendo un buon periodo in campo, ma l'atmosfera è buona nel gruppo».

