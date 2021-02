Mentre il Napoli prova a salvare il salvabile dopo la gara con l’Atalanta, contemporaneamente l’ex azzurro Arkadiusz Milik vive la sua prima notte da protagonista lontano dall’Italia. Il polacco è partito titolare nel match del suo Marsiglia contro il Lens e la sua gara è durata un’ora prima della sostituzione.

Un’ora che è bastata a Milik per trovare la prima rete: bello il gol da opportunista dell’area di rigore, in spaccata per il momentaneo 2-0 marsigliese. Il club però non riesce proprio a cambiare marcia: nella ripresa i padroni di casa risalgono la china per il finale 2-2 che lascia il Marsiglia al 9° posto.

