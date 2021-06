Milik, si riaccende la pista Serie A: Roma e Fiorentina sull'ex Napoli

L'ultima beffa è arrivata con la rinuncia all'Europeo all'ultima curva, colpa di un ginocchio che proprio non vuole saperne di lasciar tranquillo Arkadiusz Milik. Eppure gli ultimi sei mesi in Ligue 1 con la maglia del Marsiglia dell'ex Napoli hanno fatto accendere su di lui tanti riflettori di mercato che ora potrebbero anche riportarlo in Italia.

LEGGI ANCHE Mertens, video da brividi ai genitori: «Non sarei qui oggi senza di voi»

Secondo RMC Sport, infatti, il bomber che ha lasciato Napoli lo scorso gennaio non è seguito solo dalla Juventus di Allegri, visto che anche la nuova Roma di Mourinho potrebbe pensare a lui come vice-Dzeko. Inoltre, la Fiorentina potrebbe provare a inserirsi nella corsa per regalare a Vlahovic un partner di livello. In Premier League restano le attenzioni del Tottenham ma molto dipenderà da Kane e dal nuovo allenatore scelto.