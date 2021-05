Milik show con il Marsiglia: tripletta e vittoria per l'ex Napoli

Tre gol per prendersi i tre punti. Arek Milik si porta a casa il suo primo pallone di Ligue 1 dopo la tripletta di ieri sera contro l'Angers che è valsa la vittoria per il suo Marsiglia. L'ex Napoli - che verrà riscattato completamente dal club francese a fine stagione - si è preso le copertine nell'ultimo turno del campionato francese. Per Arek sono 9 le reti segnate con il Marsiglia in 15 partite.

💪💪💪🇵🇱🇵🇱🇵🇱#milik #arekmilik pic.twitter.com/IeuWomsWv1

— Zlatan Lewandowski (@Polska_nowak94) May 17, 2021