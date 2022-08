Tutto rinviato di 24 ore. Pogba si sottoporrà domani al consulto al ginocchio per capire l'entità dell'infortunio e se riuscirà a finire o meno sotto i ferri. E capire i tempi di recupero. L'obiettivo è rimettersi in sesto tra 40 giorni altrimenti il rischio è saltare il Mondiale in Qatar con la Francia. La Juventus attende il responso per capire se tornare sul mercato e andare in pressing su Milinkovic, ma la Claudio Lotito vuole 60 milioni di euro.

Juventus-Napoli, sfida per Raspadori. Milan, Tanganga o Diallo in difesa. Inter, pressing su Milenkovic

Calciomercato Juventus, in entrata Paredes

In entrata c'è anche Paredes, ma Arthur deve andare al Valencia e liberare il posto all'argentino. Poi si penserà al vice Vlahovic: Morata, Martial, Timo Werner e Arnautovic i nomi. Senza dimenticare il duello con il Napoli per Raspadori. Kepa è vicinissimo agli azzurri, Meret piace al Leicester. Complicato il rinnovo di Fabian Ruiz.

Napoli su Simeone

Il Borussia Dortmund insidia il Napoli per Simeone. De Ketelaere è in arrivo a Milano. Domani visite mediche e firma su un contratto di cinque anni a 2,3 milioni di euro a stagione. Per la difesa è testa a testa tra Tanganga e Diallo, mentre a centrocampo cresce l'ottimismo per Renato Sanches visti i tentennamenti del Psg. L'alternativa resta Chukwuemeka. Il Psg frena anche su Skriniar. L'Inter spera di arrivare alla fumata bianca sul rinnovo, ma lo slovacco a Parigi avrebbe guadagnato quasi 8 milioni all'anno. Dopo Miranchuk e Lazzaro, il Torino è a un passo Ilkhan del Besiktas. La Salernitana non molla Piatek. A Como si è presentato Fabregas: «Arrivo qui con la stessa ambizione che mi ha sempre contraddistinto. Sono qui per giocare, fare bene e vincere le partite. Grazie alla società per aver creduto in me, grazie anche alla mia famiglia che è sempre stata disposta a seguirmi nella mia carriera», le sue prime parole. E ancora: «Sono molto ambizioso e vorrei riportare la società dove merita di stare, in serie A. Conta solo la crescita di questo club nel prossimo periodo. Quando non avrò più queste motivazioni lascerò, ma non è sicuramente questo il momento visto che ho ancora tanto da fare nel calcio».