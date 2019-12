Anche se mancano più di 10 giorni al via, si registrano i primi movimenti ufficiali dei mercato a livello internazionale.Takumi Minamino da oggi è infatti un nuovo giocatore del Liverpool. Lo annunciano i Reds con una nota pubblicata sul loro sito ufficiale. Il centrocampista giapponese arriva dal Salisburgo per una cifra di circa 7 milioni di sterline. «È un sogno che si avvera, sono emozionato che tutto questo sia diventato realtà -ha detto il 24enne nipponico-. Giocare in Premier League era uno dei miei obiettivi. Questo è il campionato più bello del mondo, ho sempre sognato di giocare qui, ma non avrei mai pensato di raggiungere il Liverpool ».



Minimino si era messo in evidenza proprio nella sfida di Champions contro il Liverpool, segnando una rete ai reds, che sabato affronteranno il Flamengo nella finale del Mondiale per Club che si sta giocando in Qatar.