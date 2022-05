Roma, Mkhitaryan è recuperato: l'armeno si allena con i compagni

ROMA Mkhitaryan c’è. Nella rifinitura aperta ai media a Trigoria, è presente anche l’armeno. Fratino viola, l’ex Arsenal dopo aver svolto la fase di riscaldamento con il gruppo, sta prendendo parte alle esercitazioni con il pallone, non palesando nessun tipo di problema fisico. A questo punto, scontata la convocazione, salgono le possibilità di vederlo domani scendere in campo dal 1' nella finale di Conference League contro il Feyenoord. La Roma, ultimato l'allenamento, partirà nel primo pomeriggio per Tirana.