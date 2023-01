Napoli, Luciano Moggi rivela gli sms al presidente Aurelio De Laurentiis

L’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto a “La Città del Pallone”, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. Ha parlato degli effetti dell'inchiesta Prisma sulla squadra bianconera: «La Juve al massimo rischia uno o due punti di penalizzazione, ma la storia della retrocessione è una barzelletta. Agnelli? La famiglia è particolare e si fanno la guerra. Quando andai via l’avvocato della Juve patteggiò per la B incolpando noi»

E poi ha rivelato: «Dopo venerdì ho mandato un messaggio a De Laurentiis facendogli i complimenti per la vittoria, ma soprattutto per come gestisce la sua società». Infine, una battuta su Kvaraskhelia: «Antipatico dare dei valori ai calciatori, perché è tanto forte quanto poi sono bravi quelli che vendono. Ma ovviamente vale più di 100 milioni. Perché se Lukaku è stato pagato tanto, e non sa stoppare una palla, allora questi qui che hanno tecnica allora devono valere per forza di più. La Juventus ha gettato un grande capitale quando ha rifiutato di acquistarlo dal Rubin Kazan a 20 milioni. Ora vale 5 volte tanto».