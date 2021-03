Moise Kean deve fermarsi. L'attaccante del Psg è risultato positivo al Covid-19 nell'ultima serie di tamponi effettuati dal club francese ed è già stato posto in isolamento a Parigi. Non ci sarà quindi nella partita di Ligue 1 contro il Bordeaux ma soprattutto è a rischio per la partita di ritorno di Champions League contro il Barcellona, in programma al Parco dei Principi mercoledì prossimo.

⚠️ Moise Kean a été testé positif au test PCR Sars-Cov2 ce matin. Il est resté à Paris et ne sera pas disponible pour le match à Bordeaux. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. #FCGBPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 3, 2021

A cento giorni dall'inizio degli Europei, quello di Kean è uno dei nomi in ascesa per un posto tra gli attaccanti del commissario tecnico Mancini. Per l'attaccante classe 2000 già 17 gol in 31 partite stagionali con il Psg, di cui tre in Champions (e uno all'andata al Camp Nou).

Ultimo aggiornamento: 16:45

