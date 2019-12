«Non siamo qui come campioni d'Europa a darci arie di superiorità, ma certamente vogliamo vincere, pur rispettando i nostri rivali. Con il Flamengo, che ha grandi giocatori come Gabigol e Bruno Henrique, partiamo alla pari, poi vedremo cosa dirà il campo». Così Juergen Klopp alla vigilia della finale del Mondiale per club che, domani al Khalifa Stadium, il suo Liverpool (che ha recuperato l'acciaccato Van Dijk) giocherà contro il club carioca campione del Sudamerica. Il Flamengo sogna di ripetere l'impresa del 1981, quando la squadra di Zico, Junior e compagni battè i Reds a Tokyo e vinse l'Intercontinentale. Non a caso, il tecnico dei rossoneri Jorge Jesùs ha postato sui social una sua foto insieme a Zico, con questa didascalia: «nel dicembre del 1981...». Ultimo aggiornamento: 14:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA