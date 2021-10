Proteste dei giocatori ma la Fifa vuole il Mondiale ogni due anni

Di solito ad alzare la voce sono gli attaccanti, i bomber, quelli che fanno gol e si prendono le luci dei riflettori. Non stavolta, però, perché a guidare la «protesta» contro la Fifa e Uefa c'è un portiere. Si tratta di quello del Belgio e del Real Madrid Thibaut Courtois che ha criticato i due massimi organi internazionali per il calendario delle partite congestionato, etichettando lo spareggio per il terzo posto tra la sua nazionale e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati