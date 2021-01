Ecco il tabellone completo del Mondiale per Club 2020, la competizione Fifa che assegna il titolo di campione del mondo per club dal 4 all'11 febbraio 2021 in Qatar. Sono sei le squadre che parteciperanno. I match di secondo turno vedranno sfidarsi i messicani del Tigres con i coreani dell'Ulsan Hyundai, mentre i padroni di casa dell'Al Duhail se la vedranno con gli egiziani dell'Al-Ahly. La vincente di quest'ultima sfida affronterà in semifinale il Bayern Monaco, mentre i vincitori del primo match sfideranno in semifinale la vincente della finale di Copa Libertadores tra Santos e Palmeiras in programma il 30 gennaio.

