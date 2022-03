L'Italia spera in un ripescaggio che avrebbe del clamoroso. L'Iran rischia di essere escluso dai Mondiali 2022 in Qatar. La nazionale dell'Iran, infatti, dopo essersi classificata come seconda nel gruppo A delle qualificazioni asiatiche, potrebbe pagare la decisione di non aver fatto entrare le donne allo stadio.

Nel match contro il Libano disputato a Mashad, infatti, duemila tifose che avevano regolarmente acquistato il biglietto non sono state fatte entrare allo stadio. Il Governatore Mohsen Davari ha chiesto scusa per l'accaduto, ma sul caso è intervenuto perfino il Presidente iraniano Ebrahim Raisi, che ha ordinato al ministero degli Interni di indagare. Nel settembre del 2019 la Fifa aveva dato un ultimatum all'Iran a proposito delle presenze femminili negli stadi, minacciando di escludere la nazionale iraniana dalle competizioni internazionali se non si fosse provveduto.

Un deciso passo indietro a livello di diritti dopo che a gennaio, in occasione della sfida contro l'Iraq, era stato dato il via libera alle presenze femminili, seppur in numero limitato, sugli spalti. La Fifa monitora la situazione e non sono escluse decisioni drastiche come l'esclusione dai prossimi Mondiali. Cosa che potrebbe rimettere in gioco una delle escluse di lusso di questo mondiale: la nazionale Azzurra. Anche se si tratta di una ipotesi oggettivamente molto complicata (se non impossibile), soprattutto perchè l'Italia è stata eliminata già nella semifinale playoff contro la Macedonia del Nord, quindi senza nemmeno arrivare alla sfida finale contro il Portogallo.