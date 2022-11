Messico-Argentina, Lozano sfida Messi: «Per me sarà speciale»

«Ci giochiamo entrambe qualcosa di importante, è una grande opportunità» dice Hirving Lozano, simbolo del Messico che al Mondiale dovrà giocarsi il tutto per tutto dopo il pari all'esordio. «Dobbiamo avere tranquillità e pazienza in campo, essere intelligenti. Loro hanno in campo Messi, il migliore del mondo, ma hanno anche il peso di doversi rialzare dopo la prima sconfitta e anche noi abbiamo una squadra forte. Sarà bello sfidare un campione come Leo, per me sarà speciale».

L'attaccante del Napoli ha presentato oggi in conferenza stampa la sfida tra Messico e Argentina. «È stata dura contro la Polonia, è un grande rivale. Ma abbiamo fatto bene all’esordio e ora dovremo ripeterci anche contro l’Argentina. Sarà una sfida complicata ma stiamo lavorando per andare in campo al meglio. Anche io sono stato sorpreso dalla loro sconfitta con l’Arabia Saudita, ma l’avversario lo ha meritato. Rispetteremo l’Argentina in campo e daremo il massimo» le parole del Chucky.