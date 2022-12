Mondiali Qatar, il programma e le partite dei quarti di finale: venerdì Croazia-Brasile e Olanda-Argentina, sabato Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia. Probabili formazioni

Dopo due giorni di stop, riecco i Mondiali. Ed è il momento degli attesissimi quarti di finale: si parte venerdì 9 ottobre con Croazia-Brasile alle 16 e Olanda-Argentina alle 20. Sabato 10 le altre due partite: Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia. Da questi incroci usciranno le quattro semifinaliste di Qatar 2022.

Croazia-Brasile, probabili formazioni e dove vederla



CROAZIA (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic. Ct. Dalic

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Tite

Dove vederla

Croazia-Brasile, come le altre sfide della fase ad eliminazione diretta, sarà trasmessa in chiaro da Rai 1. Tutte le gare saranno trasmesse anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Sul Messaggero.it la diretta testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.

Olanda-Argentina, probabili formazioni e dove vederla



OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. Ct: L. Van Gaal

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Molina, Otamendi, Romero, Acuña; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, J. Alvarez, Messi. Ct: L. Scaloni

Dove vederla

Marocco-Portogallo, probabili formazioni e dove vederla



MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Sabiri Ct: Regragui.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Pepe, Cancelo; Otávio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix. Ct: Santos.

Inghilterra-Francia, probabili formazioni e dove vederla



INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Saka, Kane, Foden. Ct. Southgate

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps