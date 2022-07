Spagna '82: Italia Mundial 40 anni dopo: invia il tuo ricordo e le tue foto al Mattino

«Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo!». Con queste tre parole ripetute per altrettante volte Nando Martellini dava il via ai festeggiamenti per la vittoria dell'Italia al Mondiale 82. E l'eco arriva fino a oggi - anzi a domani, ricorrenza dei 40 anni dal Mundial.

Per questo motivo invitiamo voi lettori del Mattino a inviarci il vostro ricordo di quel giorno in poche righe: dove eravate? Cosa facevate? Avete anche qualche foto di quel giorno? Potete inviarcele all'indirizzo eventi@ilmattino.it, i ricordi più belli saranno pubblicati su questa pagina.

Era una nazionale iconica quella di Bearzot, come una vittoria, rimasta nei cuori dei tifosi e che ora viene celebrata come il più delice dei ricordi, 40 anni esatti dopo il trionfo in Spagna contro la Germania dell'Ovest. Sono già tanti gli eventi in corso come a Modena, dove dal 18 giugno, presso il Museo della Figurina, è in scena la mostra di quello storico successo.

Oppure a Sonnino, città natale di Altobelli, dove ieri era presente anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, per l'iniziativa «11 luglio 1982-11 luglio 2022: 40 anni da Campioni del Mondo» e che oggi invece vedrà svolgersi un'amichevole tra la nazionale magistrati ed un team composto da campioni del Mondo '82, ex giocatori di serie A e calciatori locali invitati da 'Spillo'. Ma non finisce qui. Domani la Federcalcio esporrà la coppa del mondo vinta 40 anni fa nel portico della sua sede a Roma in Via Allegri dalle 9 alle 18 per consentire a tutti i tifosi di rivivere quel mese magico. Verrà inoltre pubblicato sul sito della Figc un video ricordo del presidente Gravina e sempre domani sarà inaugurata a Coverciano la realtà virtuale all'interno del Museo del Calcio per rivivere tutte le emozioni della finale del Bernabeu.

L'urlo di Tardelli, i gol di Rossi e Altobelli avranno un loro posto speciale anche sul piccolo e grande schermo. Lunedì 11 luglio, infatti, il canale 202 di Sky diventerà «Sky Sport Calcio - ITALIA MUNDIAL 1982-2022» con una programmazione interamente dedicata alla alla vittoria del Mondiale di Spagna, mentre la sera Rai 1 trasmetterà in prima serata e in prima visione «Il viaggio degli eroi», diretto da Manlio Castagna. Contestualmente al MAXXI di Roma ci sarà al presentazione del docufilm «ITALIA 1982» alla presenza di tanti dei protagonisti di un successo che non ha rappresentato solo una vittoria sportiva, ma che ha cambiato il volto del paese di quegli anni.