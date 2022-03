Zielinski, gol che vale il Mondiale: Cristiano spezza il sogno di Elmas

Serviva un miracolo, ma il miracolo non è arrivato per la seconda volta di fila. Il sogno Mondiale della Macedonia si spegne in finale dei Playoff, la nazionale di Eljif Elmas e compagni - dopo aver eliminato l’Italia nel match di giovedì scorso - si è arresa questa sera al Portogallo di Cristiano Ronaldo, che in virtù del 2-0 va dunque in Qatar il prossimo novembre per il Mondiale 2022.

Di tutt’altra natura, invece, la serata di Piotr Zielinski e della sua Polonia: il centrocampista azzurro (89 minuti in campo, sostituito per un problema fisico nel finale) porta, con anche un suo gol che vale il raddoppio, la nazionale polacca ai prossimi Mondiali in Qatar. Battuta questa sera in finale Playoff la Svezia di Zlatan Ibrahimovic con un deciso 2-0. Il match era stato inaugurato dalla rete del solito Lewandovski.