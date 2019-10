La Fiorentina protesta: il gol di Immonile non è regolare per il fallo di Lukaku su Sottil. «Non capisco, un episodio decisivo a 5 minuti dalla fine, perché non andarlo a vedere? Era netto, doveva andare al Var. Guida mi ha detto che l'aveva visto sul campo, ma dovrà pagarmi un caffè. Non è la prima volta che ci succede, per questo sono nervoso». Nel post-partita a Sky Sport l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, si lamenta apertamente per la mancata entrata in azione della Var sul secondo gol della Lazio per un presunto fallo di Lukaku su non segnalato. «Quando c'è la Var e non te lo vanno a vedere non va bene. Chi ha giocato a calcio lo sa, se non è fallo quello. Alleno da 7-8 anni e non ho mai parlato degli arbitri come in questo periodo - poi ha aggiunto sulla partita - Sono orgoglioso dell'applicazione dei miei ragazzi. La Lazio ha giocatori fortissimi con un progetto che va avanti da tanti anni. Abbiamo avuto più occasioni ma loro hanno creato una maggiore mole di gioco. Abbiamo sofferto fisicamente nel finale, non me l'aspettavo. Questa è la prima partita di quest'ultimo ciclo dove l'avversario sul piano del gioco c'è stato superiore». Ultimo aggiornamento: 23:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA