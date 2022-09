È già decisiva Monza-Juventus, con Allegri che si gioca la panchina in Brianza dove debutta Palladino che ha preso il posto dell'esonerato Stroppa. I lombardi, dopo un sontuoso mercato per una neopromossa, sono ultimi con un solo punto. La Juve, invece, continua a perdere terreno in campionato e in Champions.

Arbitra Maresca, al Var Fabbri e Costanzo.