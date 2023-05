Potrebbe avere tatuato sulla pelle lo slogan di enfant prodige. Lo è stato da calciatore, lo è ancora di più da allenatore. Raffaele Palladino, 39 anni compiuti ad aprile scorso, originario di Mugnano in provincia di Napoli, è abituato a bruciare le tappe.

Il giovane tecnico del Monza – prossimo avversario degli azzurri domenica prossima all'U-Power Stadium – ha fatto centro al primo colpo ed il suo nome adesso è sul taccuino di tanti club blasonati di massima serie (la Juventus – in cui è cresciuto calcisticamente – su tutti).

Palladino ha conquistato la salvezza con largo anticipo con la formazione brianzola di Berlusconi e Galliani dopo avere sostituito Stroppa ad inizio stagione. L'ex attaccante di Juve, Genoa e Salernitana (con cui segnò giovanissimo 15 gol alla sua prima stagione in B) è giunto al capezzale dei brianzoli con la squadra mestamente ultima in classifica con uno striminzito punticino ottenuto nelle prime sei giornate di campionato. Da allora, un'autentica metamorfosi e l'inevitabile vetrina per il tecnico alla sua prima panchina tra i prof. Il suo arrivo ha rivitalizzato la squadra, sono arrivati tre successi di fila (all'esordio proprio contro la Juve) conditi da prestazioni convincenti ed un gioco brillante. Poi, via via tutto il resto con tanto di vittorie contro squadre blasonate (una delle ultime contro l'Inter a San Siro) ed anche il conforto dell'aritmetica salvezza con larghissimo anticipo. Ad aprile è stato anche premiato come migliore allenatore della massima serie.

Domenica c'è il Napoli. Domenica arrivano i campioni d'Italia a Monza. Domenica, Palladino affronta la squadra delle sue radici che all'andata rifilò un poker al Monza (allenato però da Stroppa). C'è da giurare che Palladino farà di tutto per fare bella figura contro gli azzurri. Anche perché il tecnico ha già dichiarato di volere chiudere la stagione in crescendo, magari puntando ancora più in alto in classifica che sarebbe un gran bel biglietto da visita per un allenatore all'esordio assoluto su una panchina da professionista (era il tecnico della Primavera brianzola fino a settembre scorso) che sembra avere un futuro radioso all'orizzonte.

Palladino non lo dice e si dice concentratissimo soltanto sul finale di stagione con il Monza. Ma il giovane allenatore ha le idee chiare è ambizioso ed è facile immaginare che sogni di fare il classico sgambetto ai freschi campioni d'Italia. Per lui sarebbe l'ennesima medaglia che proverà a mettere al petto in una stagione da incorniciare.