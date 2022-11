Victor Hugo Morales è il telecronista uruguaiano che passò alla storia per lo straordinario commento del Gol del secolo da Diego Maradona, soprannominato Barrilete Cosmico (Aquilone cosmico) dopo quella formidabile serpentina in Inghilterra-Argentina ai Mondiali dell'86.

Morales, commentatore in Qatar per la tv di stato venezuelana Telesur con Juan Pablo Sorin, ex esterno dell'Argentina e della Juve, ha voluto che sul tavolo durante i collegamenti vi fosse la riproduzione in oro del piede sinistro di Maradona (“Zurda infinita”), realizzata dall'imprenditore Stefano Ceci, al fianco del Pibe negli ultimi venti anni.