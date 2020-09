Alvaro Morata è tornato a Torino, sbarcato poco dopo la mezzanotte e mezza da Madrid, insieme alla famiglia, pronto a iniziare la sua seconda vita alla Juventus. Domattina le visite al JMedical, poi firma e Continassa, per riprendere confidenza con l’ambiente bianconero. Alla Juve ritrova tanti ex compagni (Buffon e Chiellini tra tutti) ma soprattutto Andrea Pirlo, con il quale condivise gioie e delusioni in campo. Ultimo aggiornamento: 01:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA