A 81 anni si è spento Gigi Simoni. Per oltre 30 anni è stato allenatore di serie A e non solo. In due stagioni (96-97 e 2002-03) ha guidato il Napoli, squadra della quale era stato anche calciatore vincendo la coppa Italia nella stagione 1961-62. Poi il passaggio all'Inter di Ronaldo dal 1997 al 1998 con la vittoria della Coppa Uefa.



Da tempo Simoni lottava con una terribile malattia. L'allenatore aveva accusato un malore il 22 giugno scorso e sscompare proprio nel giorno del decennale della vittoria interista del Triplete, quel 22 maggio che aveva consacrato il suo operato con l'Inter un decennio prima.

«È stato un grande protagonista della storia dell'Inter: ha vinto una coppa europea molto importante, gli è stato impedito di vincere un campionato che avrebbe assolutamente meritato», il ricordo commosso di Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro. «Verso Gigi provavo grande stima e affetto. La telefonata con la quale poco fa la moglie mi ha avvisato della morte mi ha provocato un dolore immenso».

Il Presidente De Laurentiis e la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Simoni per la scomparsa del caro Gigi. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 22, 2020

