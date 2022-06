Grave lutto per Urbano Cairo, presidente del Torino: è morto Giuseppe Cairo, il papà dell'imprenditore della comunicazione e vicepresidente del club granata. Aveva compiuto 90 anni lo scorso 29 aprile. Giuseppe Cairo, ex calciatore dell'Alessandria calcio e imprenditore immobiliare, abitava nella frazione Abazia di Masio (Alessandria), paese al confine con l'Astigiano. Alla moglie Maria Giulia, grande tifosa granata, dopo la morte è stato dedicato il Trofeo delle squadre Primavera 'Mamma Cairo' che si disputa in estate sui campi di Quattordio (Alessandria) e Asti.

«Ci conoscevamo da una vita - ricorda il sindaco Giovanni Airaudo, appena appresa la notizia - Era sempre attento, come il figlio Urbano, alle problematiche del paese. Sapevo che non stava bene, ma l'ho ancora visto di recente. Anche se ormai non guidava più, si faceva regolarmente accompagnare al bar del circolo di Abazia, dove abitava nella cascina vicina a quella delle figlie Isabella e Laura».