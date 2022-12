C'è un ex Napoli che di Pelè ha un ricordo indelebile. Per una ragione per niente banale: l'ha marcato più di una volta. Enzo Montefusco conserva una memoria lucidissima. «Credo di averlo incrociato almeno tre volte. Lui giocava nel Santos: nessuna gara ufficiale, solo amichevoli, di quelle che si organizzavano a fine stagione».

Una volta capitò anche al San Paolo.

«Tre a due per i brasiliani sotto una pioggia pazzesca. A me tocco l'onore e l'onere di marcarlo, anzi di provare a marcarlo: già trovarmelo di fronte metteva non poca soggezione, era il più forte del mondo».

Fece gol su azione e su rigore.

«E se non sbaglio Zoff gliene parò un secondo. Ero più alto di lui, mi saltò in testa e segnò su calcio d'angolo. In fase di elevazione persi l'equilibrio per un leggerissimo contatto, quando mi girai vidi la palla in rete e me la presi con Zurlini che giocava al centro della nostra difesa: ma che fai? Marchi me invece di Pelè? Mario mi rispose: guarda che è stato lui a spostarti con una mano».

Poi di nuovo uno contro l'altro negli Stati Uniti.

«Stadi pieni e sfide bellissime, ricordo quella che perdemmo 4-3. Per noi segnava Altafini e Pelè rispondeva, un ping-pong continuo: in tre gli stavamo addosso, vennero ad aiutarmi anche Girardo e Bianchi».

Sulla panchina azzurra c'era Sivori.

« Omar nell'intervallo di quella gara contro il Santos mi venne incontro : Enzo tu sei bravo, quando esci palla al piede prova a fare il tunnel a questi brasiliani. Io avevo Pelè che mi sfuggiva ovunque, potevo mai immaginare di fare qualche tunnel?».

Il rammarico enorme è di non avere una maglia del brasiliano.

«Impossibile a quei tempi, il magazziniere non l'avrebbe permesso. Le casacche venivano lavate dopo la partita e utilizzate per quella successiva. Solo strette di mano e foto tutti insieme a metà campo».

Però Pelè ha lasciato a Montefusco un dolce ricordo.

«Gli venne chiesto quale era stato l'avversario che l'aveva impressionato maggiormente in Europa. Disse testualmente: Montefusco, perché gioca al calcio e sa marcare senza picchiare».

Sullo stesso piano di Diego?

«Tutti e due su un livello eccelso, gli altri fuoriclasse di ieri e di oggi vengono dopo. Molto dopo».