Mourinho e le parole sull'arbitro dopo Monza-Roma, la procura federle apre un'inchiesta: rischio deferimento e squalifica

La procura federale ha aperto un’inchiesta a seguito delle dichiarazioni di Josè Mourinho contro l’arbitro Chiffi rilasciate nel post partita di Monza-Roma.

L'indagine sulle parole di Mourinho

Il procuratore Giuseppe Chinè ha aperto un indagine e il tecnico potrebbe essere deferito a seguito delle accuse lanciate contro il direttore di gara: «Il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera, e ne ho incontrati tanti. Non ha avuto influenza sul risultato però è scarso:tecnicamente orribile, non è empatico, non crea rapporti con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco morto». Il rischio è che possa essere squalificato per la partita di sabato contro l’Inter.