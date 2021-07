«Tifosi della Roma, sto arrivando». Comincia così la giornata di Josè Mourinho, con un video pubblicato sull’account ufficiale Twitter della Roma in cui annuncia il suo arrivo nella Capitale. Oggi alle 14 il tecnico portoghese sbarcherà all’aeroporto di Ciampino con un volo privato che partirà da Lisbona. Lo Special One sarà poi prelevato da un’auto della società che lo porterà nel centro sportivo di Trigoria dove si raduneranno i tifosi per il primo saluto al nuovo allenatore.

APPROFONDIMENTI L'ARRIVO Mourinho, lo Special One sbarca oggi a Roma: primo giorno nella... L'INTERVISTA Francesco Totti: «Mourinho? Preso l'allenatore più... IL POST Mourinho saluta il Portogallo: «Arrivederci Setubal».... SPECIAL ONE Roma, ufficiale: domani ore 14 Mourinho atterra a Ciampino. Poi il... NUOVA STAGIONE Mourinho-day, domani l'arrivo a Ciampino. Inizia la nuova... CALCIO Roma: Mourinho c'è, la squadra ancora no CALCIO Mourinho, a Roma spunta il primo murale: lo Special One in Vespa come...

Mourinho, primo giorno nella Capitale per l'allenatore giallorosso

Mourinho, nodo quarantena

Da sciogliere ancora il nodo quarantena: Mourinho potrebbe essere stato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti al suo arrivo in Italia, la disposizione in questi casi prevede l’isolamento fiduciario per cinque giorni successivi allo sbarco. Il club, però, ha chiesto un permesso speciale di lavoro alla Asl di competenza che presto darà una risposta.

IL RADUNO - L’inizio del raduno è previsto per il 6 luglio, giorno in cui tutti i calciatori che non hanno partecipato all’Europeo dovranno farsi trovare pronti per l’inizio della nuova stagione. Alcuni di loro (gli infortunati della scorsa stagione) hanno già cominciato ad allenarsi, Zaniolo compreso che sarà il punto di riferimento della nuova Roma targata Mourinho.