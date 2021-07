È il giorno di José Mourinho. Alle 13.30, sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio, la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Roma. L'attenzione mediatica è alle stelle: al club giallorosso sono arrivate richieste di accredito da tutto il mondo. Alla fine saranno 67 i giornalisti di testate diverse , arrivati anche dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla Francia, dal Portogallo ma anche Cina e Stati Uniti. Per la Roma presente il general manager Tiago Pinto ma anche i due proprietari Dan e Ryan Friedkin, che però dovrebbero rimanere in disparte e non saranno seduti accanto allo Special One. Prima di salire sulla terrazza, Mourinho ha fatto un giro ai vicinissimi Musei Capitolini. Presenti anche tantissimi tifosi nel piazzale a due passi dal Campidoglio.

In questi giorni lo Special One è rimasto a Trigoria per rispettare la quarantena di cinque giorni poiché prima di arrivare dal Portogallo in Italia era passato nel Regno Unito per questioni burocratiche e fiscali. Scaduti i cinque giorni, la Roma ha potuto organizzare la conferenza di presentazione. Oggi invece alle 17 il primo allenamento al Fulvio Bernardini guidato direttamente da Mou.

Mourinho, la conferenza stampa di presentazione

Prima di Mourinho, ha parlato Tiago Pinto: «Ecco Mourinho, credo che basti. È un giorno molto felice per noi, sappiamo che è il primo step di un cambiamento di mentalità. Ci aspettiamo tante cose buone dai prossimi tre anni. Oggi non vi aspettate che io introduca Mourinho, la sua carriera parla per lui. Voglio dire tre cose importanti: ringrazio Dan e Ryan Friedkin per questa opportunità, dico a tutti i tifosi che questa energia c'è stata un'energia positiva a Trigoria. Siamo soddisfatti di poter lavorare con lui e far crescere la Roma con lui».

Poi prende la parola Mourinho: «Ringrazio i tifosi, la reazione al mio arrivo è stato eccezionale, ho avuto subito questa sensazione di non aver fatto nulla per tutto questo. Mi sono sentito in debito perché l'accoglienza è stata emozionante. La prima cosa che devo fare è ringraziare loro. Poi ringrazio il club e la proprietà per la fiducia. Perché sono qui? Perché siamo vicini alla statua di Marco Aurelio, se non sbaglio nulla viene dal nulla e nulla ritorna nel nulla. C'è un significato simile a quello che ho sentito quando ho parlato con il club, con Dan e Ryan. Quello che vogliono, il modo in cui hanno parlato con me, il progetto chiaro, l'eredità che vogliono per questo club. Non dimenticare mai il passato di questo club, costruire un futuro. La parola tempo a volte nel calcio non esiste, in questo caso esiste ed esiste in un modo fondamentale. La proprietà non vuole successo oggi e problemi domani, è una situazione sostenibile. Adesso è tempo di lavorare, vogliamo una mentalità di lavoro. Questa incredibile città non è stato uno dei motivi per cui sono qui: non siamo qui in vacanza. Questa città ha un legame incredibile con la squadra, con il simbolo, i colori, il nome. La città e il club si confondono nel mondo ed è una responsabilità che sento, ma non siamo qui per turismo. Siamo qui per lavorare». Poi la battuta: «L'allenamento è alle 16, me ne vado, ciao»

Ha detto che in Italia siamo matti perché parliamo di calcio tutto il giorno, qui ci sono cinque radio diverse. Questo calderone è stato decisivo? La eccita essere sotto pressione così?

Ho dovuto già cambiare telefono tre volte. Non so come ma trovate il mio numero. È fantastico, è incredibile. L'Italia ti manca, per chi pensa al calcio 24 ore su 24 al calcio ti manca, ma c'è un lavoro da fare internamente, nel club ci dobbiamo concentrare sul lavoro. Con tutto il rispetto per voi, che avete il vostro lavoro da fare. Noi abbiamo il nostro. Non sono una persona troppo simpatica quando lavoro, non sarà un piacere per voi lavorare con me perché difendo il mio club e uno dei modi è quello di lasciare internamente ciò che succede internamente. Tutti noi a Trigoria e nella società dobbiamo pensarla così.

È stato chiamato anche per cambiare l'ambiente Trigoria. Lei è famoso perché ha grandi capacità motivazionali, come cambierà quello di questo gruppo che è arrivato settimo per cali motivazionali clamorosi? Come farà?

Conoscere il gruppo, ovviamente. Non andiamo a cambiare cose quando non siamo consapevoli di cosa c'è nel gruppo. Ci sono principi non negoziabili. Oggi è il primo giorno di allenamento, i giocatori capiranno come lavoriamo. E il nostro è semplice: tutto ciò che non è al 100% non va bene, e parlo di allenamento. Ho visto la gioia di tutti di lavorare. Arrivare e capire che i calciatori vogliono lavorare insieme è una buona sensazione.

È passato tanto tempo dopo l'annuncio. Quasi tutti i giorni leggiamo però il suo nome sui giornali per i suoi contatti, ha chiamato qualche giocatore?

Non ho chiamato nessuno, assolutamente nessuno. Parlo con Tiago Pinto, con la proprietà del club di diverse aree di lavoro. Ma non con i giocatori.

È venuto in Italia nel 2008, ora arriva in un calcio italiano che ha perso di appeal rispetto agli altri campionati. L'allenatore che ha vinto lo scudetto è andato via perché la squadra si stava ridimensionando, non si vince una Champions dal 2010 grazie a lei. È la sfida più grande della sua carriera perché la Serie A non è più così in salute?

In questo senso la prossima sfida è sempre la più importante. Quando parli del calcio italiano parli di una finalista di un Europeo e tutti i giocatori lo fanno in Italia tranne Verratti. La maggioranza gioca in Serie A. Se dall'estero non è visto come il campionato principale è responsabilità nostra, dobbiamo fare qualcosa di più. A me interessa solo la Roma, ma in modo indiretto lavoro per il calcio italiano e se possiamo dare qualcosa di più, dobbiamo farlo.

È un allenatore molto amato. Chi è il nuovo Mourinho?

Credo che tutti come persone dobbiamo sentirci così. Se gli anni non ci rendono dei professionisti migliori vuol dire che qualcosa non ha funzionato per il meglio. Sono più maturo, il dna non cambia e sostanzialmente sono la stessa persona.