Mourinho contro Lampard. La corsa della Premier League per la qualificazione alla prossima Champions League passerà inevitabilmente dal confronto a distanza tra il maestro e l'allievo. Lo Special One è subentrato alla guida del Tottenham di Pochettino che lo scorso anno raggiunse la finale della coppa dalle grandi orecchie. L'ex centrocampista da quest'anno è allenatore del Chelsea di cui fu leader assoluto in campo quando al comando c'era proprio Mourinho.



Ad oggi la classifica vede il Chelsea quarto, al momento qualificato, e il Tottenham che insegue al quinto posto con tre punti di distanza. Lo scontro diretto è atteso per domenica 22 dicembre in casa del Tottenham. Per l'allenatore portoghese Lampard rappresentava il faro del suo centrocampo. Con lui ha costruito la squadra che ha dominato la Premier per due anni nelle stagioni 2004/2005. Il primo scudetto, che riportò i blues in vetta al campionato inglese dopo cinque anni, fu firmato proprio da Lampard con la doppietta realizzata nel match decisivo contro il Bolton.



I rapporti tra i due si incrinarono nel 2014 quando lo Special One, al suo ritorno alla guida del Chelsea, disse che non c'era più posto in squadra per Lampard costringendolo a trasferirsi al Manchester City. Domenica saranno uno contro l'altro, dalla panchina. Per una sfida carica di emozioni e ricordi.

Ultimo aggiornamento: 14:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA