​Mourinho, le offese a Rapuano costano caro: due giornate di squalifica. Salta Bologna e Milan

Lo sfogo contro l'arbitro Antonio Rapuano costerà a Mourinho due giornate di squalifca. È questo quanto si apprende dalla Lega Serie A, che ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla giornata di campionato appena terminata. «Ha contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo», si legge nella motivazione. Lo Special One, che aveva già ammesso la sua responsabilità scusandosi per l'accaduto, sarà costretto a saltare le prime due giornate del 2023 contro il Bologna all'Olimpico e contro il Milan a San Siro.