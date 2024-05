Mourinho a un passo dal Fenerbahçe, lo Special One riparte dalla Turchia: accordo biennale

José Mourinho riparte dalla Turchia. L'ex allenatore della Roma, dopo l'avventura conclusa nel peggiore dei modi nella Capitale, sta per firmare un contratto con il Fenerbahçe. Da tempo lo Special One era accostato alla Turchia, oltre che a tanti altri club che avrebbero potuto cambiare la guida della propria squadra. Dopo l'esonero del 16 gennaio, quindi circa quattro mesi, il portoghese si prepara a tornare ad allenare con i gialloblù di Istanbul che hanno trovato l'accordo con l'ex Real Madrid, Chelsea e Manchester United tra le tante.

Le cifre del contratto

Secondo quanto riporta Sky Sport, l'accordo tra le parti è stato trovato grazie al lavoro di Mario Branco, direttore sportivo del club e connazionale di Mourinho. Proprio in giornata potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del club che accoglie lo Special One in panchina. Per ora non sono ancora chiare le cifre del contratto che però avrà durata biennale. José, salvo evoluzioni durante tale durata, rimarrà sulla panchina della squadra turca fino al 2027. La scelta del Fenerbahçe è arrivata in seguito alla vittoria del Galatasaray dello scudetto all'ultima giornata. I giallorossi di Istanbul erano diretti avversari di Dzeko e compagni, con il sorpasso decisivo che è arrivato proprio in chiusura di campionato.

Una beffa per i gialloblù che vogliono tornare a vincere un titolo che manca dal 2014 e per farlo si sono affidati all'allenatore più vincente di tutti.