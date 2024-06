Mourinho si presenta al Fenerbahce: «Questa maglia è la mia pelle, adesso faccio parte della vostra famiglia»

José Mourinho si presenta al nuovo club: accoglienza in grande stile per lo Special One, nuovo allenatore del Fenerbahce. Il portoghese è stato accolto da migliaia di tifosi nello stadio dell'Ulker che dalla prossima stagione sarà la nuova casa dell'ex tecnico di Roma e Inter.

Mourinho al Fenerbahce: la conferenza

Mourinho si è presentato alla sua nuova gente, ringraziando tutti per l'accoglienza e il calore ricevuto: «Innanzitutto voglio ringraziarvi per il vostro amore - ha detto il portoghese nella conferenza stampa-. Un amore che ho sentito fin dal primo momento in cui il mio nome è stato associato al Fenerbahce. Normalmente un allenatore è amato dopo le vittorie, in questo caso sento di essere amato prima.

Questa per me è una grande responsabilità. Sento e vi prometto che da questo momento appartengo alla vostra famiglia. Questa maglietta è la mia pelle». «Voglio lavorare per il calcio turco, per la lega turca - ha aggiunto Mourinho-. Voglio aiutare a migliorare, ma la cosa più importante per me non è il calcio turco, non è la lega turca, ma il Fenebahce. Per finire, voglio dire che dal momento in cui ho firmato il mio contratto, i vostri sogni sono i miei sogni».