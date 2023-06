Mourinho insulta l'arbitro Taylor a fine partita: «Sei una vergogna». Il video dello scontro

Jose Mourinho non ha resistito alla sconfitta dopo la finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia. E a farne le spese soprattutto l'arbitro inglese Anthony Taylor che, secondo il portoghese, non aveva fischiato un rigore netto a favore dei romani.

Siviglia-Roma, il rimpianto e la rabbia: l'illusione con Dybala, gli errori di Mancini e Ibanez. Mou: «L'arbitro sembrava spagnolo»

Il video

Le immagini sembrano dare ragione a Mourinho. Il cross di Matic finisce sul braccio di un difensore del Siviglia. Calcio di rigore secondo Mourinho, nessun rigore secondo Anthony Taylor che ha lasciato proseguire il gioco.

Jose Mourinho says to referee Anthony Taylor “it’s a f****** disgrace” after Roma’s Europa League final loss to Seville 👇

pic.twitter.com/G0Uo2Dtqcc — Scott Bradley (@ScottBradleyX) June 1, 2023

Il confronto

Molto dopo la mezzanotte, nel parcheggio della Puskas Arena di Budapest c'è stato un duro confronto tra l'allenatore della Roma e l'arbitro Taylor. Insulti da parte del ct portoghese nei confronti dell'arbitro inglese. Tradotto liberamente e censurato: "Sei una vergogna.

Le dichiarazioni

«Voglio rimanere, però i miei giocatori meritano di più e anche io merito di più». Nella conferenza stampa del dopopartita di Siviglia-Roma, José Mourinho torna a parlare del proprio futuro e di cosa serve a lui e alla Roma. «Io voglio lottare per un di più - dice ancora Mourinho -. Sono un pochino stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, di essere la faccia che dice che siamo stati derubati. Sono un pochino stanco di essere così tanto». «Voglio rimanere - aggiunge - con le condizioni di dare di più, e se non giochiamo la Champions è una buona notizia. È paradossale, ma non siamo ancora una squadra da Champions.