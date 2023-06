Mourinho esce dal Uefa Football Board dopo la squalifica: «Non ci sono più le condizioni»

Altro capitolo nella saga di José Mourinho con la Uefa. Dopo aver ricevuto quattro giornate di squalifica per gli insulti all'arbitro Taylor nell'immediato post partita della finale di Europa League, persa contro il Siviglia, il tecnico della Roma ha inviato una lettera ufficiale a Zvonimir Boban per dimettersi da membro dell'Uefa Football Board, un organo consultivo composto da allenatori ed ex giocatori che ha il compito di discutere di temi fondamentali legati al calcio, tra cui le regole del gioco, l'arbitraggio, il calendario delle partite, la crescita dei giovani d'élite e il benessere dei giocatori.

«Caro signor Boban, nel ringraziarla per l'invito che mi ha rivolto a far parte del Consiglio Uefa per il calcio, mi dispiace informarla che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo», ha scritto il portoghese, «le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato a farne parte non sono più valide e ho sentito il dovere di prendere questa decisione. Vi chiedo gentilmente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Aleksander Ceferin».