L’ora ‘x’ si sta avvicinando: tra una manciata di giorni Josè Mourinho comincerà la sua avventura nella Roma dei Friedkin. Dal 6 luglio partirà il raduno a Trigoria con i calciatori che non hanno partecipato all’Europeo e tutti gli esuberi rientrati dai prestiti. Intanto, lo Special One dopo l’esclusione del Portogallo dall’Europeo osserverà con grande interesse l’Italia di Roberto Mancini e tiferà i giocatori giallorossi che ne fanno parte.

«Mi sento legato all'Italia perché, come allenatore della Roma, ho giocatori in quella nazionale. Auguro il meglio a Leonardo Spinazzola che sta giocando molto bene e Bryan Cristante che arriva dalla panchina. L'Italia contro l'Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me, e ora sono un tifoso dell'Inghilterra. Mi piacerebbe che Harry Kane ricevesse il trofeo nelle sue mani da Aleksander Ceferin. Se batte la Germania li vedo a Wembley, in finale», ha detto in un’intervista al Times.