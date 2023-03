Roma, pronto il ricorso per Mourinho. Intanto la Procura ascolta il segretario Lombardo e l'addetto agli arbitri Scala

ROMA Mentre il pool di legali giallorossi, coadiuvati dall'avvocato Antonio Conte, lavora per presentare in giornata il ricorso contro le due giornate di squalifica comminate a José Mourinho (la speranza è di farlo sedere in panchina già domenica contro la Juventus), parallelamente l'attività della Procura Federale - che sulla questione ha aperto un fascicolo e ieri ha interrogato il tecnico portoghese - prosegue. L'obiettivo del Procuratore Chinè è capire la dinamica del battibecco andato in scena martedì sera nel match Cremonese-Roma tra lo Special e il quarto uomo Serra e se quest'ultimo abbia realmente proferito alcune frasi ingiuriose, provocando così la rezione dell'allenatore. Ascoltati in mattinata negli uffici della Procura Federale il segretario romanista Lombardo e il dirigente Vito Scala, da 4 anni addetto agli arbitri, per un supplemento d'indagini. Nelle prossime ore sarà il turno di Serra.

ACCORDO CON DIGITALBITS

Intanto la tecnologia di pagamento Coinbar Pay prosegue la sua corsa: da oggi, infatti, DigitalBits, company leader nella blockchain, rafforza ulteriormente la sua partnership con AS Roma, che accetterà nei suoi flagship store pagamenti con la criptovaluta XDB, per l'acquisto del merchandising della squadra. A garantire le transazioni sarà il sistema all’avanguardia di Coinbar Pay, il tutto scansionando un codice QR. Grazie alla funzionalità offerta da Coinbar Pay, il pagamento sarà infatti regolato in pochi secondi e il crypto-cashback potrà essere riscattato all’istante e inserito direttamente nei portafogli dei clienti senza l'intervento di terzi o il trattamento dei dati personali.