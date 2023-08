Mourinho a Sky, il tecnico della Roma testimonial delle serate europee. Il programma per la prossima stagione

Ha reso noti i propri palinsesti Sky, che aumenta vertiginosamente i numeri: saranno oltre 2.500 le partite che veranno trasmesse in diretta dalla tv satelittare nel 2023-2024, una stagione che ha già preso il via nello scorso weekend con la Premier League e la Ligue 1, mentre nel prossimo fine settimana start alla Serie A e alla Bundesliga. Insomma, un piatto ricchissimo visto che, inoltre, c'è pure la Serie B da seguire senza dimenticare, nemmeno, la novità della Serie C con tutte le gare in diretta della regular season oltre che i playoff, quando i campi si fanno davvero incandescenti.

EUROPA

Sky per il prossimo triennio ha preso anche i diritti della Champions League e delle altre coppe europee. Il grande calcio da settembre oltre che i playoff della fine di agosto. E le novità non si fermano qui, visto che sono diversi i volti nuovi che si vedranno in studio. Si parte intanto da Federica Masolin, che condurrà le serate di Champions League, e ci sarà anche un testimonial d'eccezione: il tecnico della Roma José Mourinho sarà il nuovo volto della campagna per le tre competizioni Uefa. Un altro volto nuovo è quello di Giorgio Chiellini mentre conferme per Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Alessandro Del Piero.

La domenica sera il weekend calcistico si chiuderà con Fabio Caressa e il suo “Sky Calcio Club”, che avrà come ospiti a rotazione Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e, tra i giornalisti, Marco Bucciantini e Stefano De Grandis, oltre a tanti special guest che arricchiranno il tavolo che fa più notizia nel dibattito calcistico.