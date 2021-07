José Mourinho è arrivato nella Capitale con tante aspettative come era normale che fosse per lo Special One, capace di raggiungere il triplete con l'Inter nel 2010, e non solo. Nel corso della sua carriera, tra Serie A, Liga spagnola e Premier League, oltre agli evidenti e incontestabili meriti sul campo, l'allenatore portoghese della Roma è incorso in episodi poco piacevoli, che ora stanno tornando: una giornalista sportiva di ITV Wales News, Beth Jisher, ha infatti riportato delle situazioni in cui si è comportato in maniera sessista.

«Ho sentito da due fonti separate che quando Mourinho era al Tottenham voleva che le donne si allenassero sul lato più lontano del campo di allenamento, quindi "non doveva sentirle"», ha scritto Jisher su Twitter concludendo che questo non è che «un esempio tra i tanti in cui le donne vengono trattate con totale mancanza di rispetto nello sport rispetto agli uomini».

Heard from two separate sources now that when Mourinho was at Tottenham he wanted the women to train on the furthest side of the training pitch so “he didn’t have to hear them”.

One example of many where women are being treated with total disrespect in sport compared to men.

