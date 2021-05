Mourinho studia la Roma: posta un video mentre osserva Calafiori

Josè Mourinho è già al lavoro: il prossimo tecnico della Roma ha postato attraverso il suo profilo Instagram un video in cui osserva davanti al pc le partite della Roma. «Studyng» è la didascalia che accompagna il filmato e a uno sguardo attento non sfugge che il calciatore sotto analisi è Riccardo Calafiori, esterno sinistro giallorosso.

Il video in pochi minuti ha totalizzato più di 2500 risposte da parte di tifosi che non aspettano altro che vederlo nella capitale. L’ex tecnico del Tottenham aspetterà la fine della stagione per trasferirsi a Roma, conoscere il centro sportivo di Trigoria e presentarsi ai tifosi. Intanto, è al lavoro sul prossimo anno valutando sia i giocatori da tenere, sia i nuovi acquisti da proporre al presidente Dan Friedkin. L’era Mourinho è cominciata.