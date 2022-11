Atalanta-Napoli, Muriel attacca: «L'arbitro aveva la cena alle 20»

Luis Muriel fa parlare di sé dopo Atalanta-Napoli. Non per una giocata o per un gol, visto che non era a disposizione di Gasperini per la sfida agli azzurri, ma per un post social poi prontamente cancellato dal colombiano: «Se devi arbitrare alle 18» scrive Muriel su Instagram «Non mettere la cena alle 20 che poi non fai in tempo ad arrivare» il post ironico del calciatore che si riferisce al mancato extra-recupero non concesso da Mariani nel finale.