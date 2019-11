Un rifacimento del muro di Berlino posizionato a centrocampo abbattuto simbolicamente dai tifosi delle due squadre prima del fischio d'inizio. Sono i festeggiamenti per i 30 anni dalla caduta del muro in occasione di Hertha Berlino-Lipsia, sfida valida per l'11esima giornata di Bundesliga all'Olympiastadion. Ultimo aggiornamento: 17:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA