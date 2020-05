«Tesoro, mancherai a tutti noi». Inizia così il post sui social di Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, che su Instagram condivide il dolore per la morte di sua nipote malata di cancro. La notizia è stata riportata dal quotidiano VoetbalPrimeur che ha raccontato di come la ragazzia sia scomparsa dopo una lunga lotta contro la malattia. «Mancherai a tutti noi, il tuo ragazzo, ai bimbi, al papà, ai fratelli e alle sorelle. Così giovane e non riesco a crederci. Ora raggiungi la mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà ancora di più».



Ultimo aggiornamento: 14:19

