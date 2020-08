Fumata grigia. L'incontro di oggi tra Marotta e Giulini, per studiare la conferma di Nainggolan al Cagliari, non ha prodotto sostanziali novità. Il centrocampista belga torna così a Milano, in attesa di nuovi aggiornamenti dal suo procuratore: il tecnico Di Francesco lo vuole in Sardegna e ha chiesto al suo presidente di alzare l'offerta per arrivare a dama. I nerazzurri valutano l'ex Roma 15 milioni di euro ma potrebbero considerare anche uno sconto sul cartellino. La società sarda, da parte sua, punta al rinnovo del prestito o ad un'operazione con il coinvolgimento di altri giocatori.

Restando a centrocampo, il Milan nelle prossime ore ufficializzerà Tonali. Definito l'accordo con il Brescia (10 milioni per il prestito, 15 per il riscatto e 10 di bonus), la società rossonera ha preparato il contratto del talento classe 2000: si tratta di un quinquennale da 2,2 milioni di euro a stagione. Intanto è stato annunciato il rinnovo di Ibrahimovic: lo svedese guadagnerà 7 milioni di euro ed indosserà la maglia numero 11. Chiusura sul Napoli: Koulibaly spinge per firmare con il City, che gli ha garantito un ingaggio da quasi 10 milioni di euro all'anno.

