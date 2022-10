Napoli-Ajax e il rifiuto delle maglie: «Ecco perché abbiamo detto no»

«Dobbiamo difendere di squadra, non prendiamo gol solo sui cross ma anche in altri modi». Alfreud Schreuder spera che il suo Ajax abbia capito la lezione e sappia tenere aperta la speranza di qualificazione domani sera contro il Napoli al Maradona. «L'assenza di Tadic è importante, ma può capitare a tutti e abbiamo altri giocatori forti a disposizione. Dobbiamo migliorare la fase di possesso e di non possesso, l'Ajax non è fragile ma possiamo cambiare e trovare maggiore stabilità. Non troveremo un avversario di livello in tutte le partite. Idea di gioco? Vogliamo sempre pressare alto, anche se dovessimo abbassarci un po'. Vedremo l'atteggiamento dell'andata, ma dobbiamo migliorare i dettagli» ha spiegato in conferenza.

Il Napoli, però, continua nel momento d'oro. «Se vinci in casa 4-1 contro il Liverpool e sei primo in Serie A, vuol dire che il Napoli ha una squadra forte. Spalletti ha detto che la giocheranno come una finale? Vogliamo vincere anche noi, la Champions League è una competizione super. Il modulo non è importante, in campo ci vanno in undici e si gioca di squadra. Poi dipende dalle posizioni in campo» ha spiegato.

Con lui anche Steven Bergwijn in conferenza: «Il rifiuto delle maglie del Napoli all'andata? È stato un fraintendimento, in quel momento non avevamo magliette da scambiare. L'assenza di Tadic pesa, è un giocatore molto importante per noi, dentro e fuori dal campo. Abbiamo parlato tanto nello spogliatoio dopo la sconfitta per risolvere i nostri problemi. Mi aspettavo questo Napoli, hanno una ottima squadra con giocatori forti e ha dominato Kvaratskhelia».